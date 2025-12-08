تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

احتياطيات قياسية

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 50.22 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2025 من نحو 50.07 مليار دولار في أكتوبر.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بتعاملات الاثنين، وزاد سعر الجرام بنحو 15 جنيه مقارند بأسعار الصباح.

وسجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5620 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4815 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 6425 جنيه للجرام.

الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 46.70 جنيه للشراء و47.5 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي)

