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*تم التحديث بإغلاق البورصة، سعر الدولار والذهب

تحويلات المصريين بالخارج

تضاعفت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار نفس الشهر من العام الماضي، وفق بيان للبنك المركزي الاثنين.

وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو- سبتمبر 2024) ارتفعت التحويلات إلى نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار دولار.

وحسب البيان، ارتفعت التحويلات من المصريين العاملين بالخارج خلال التسعة أشهر الأولى من 2024 إلى نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 14.6 مليار دولار.



أوراسكوم للتنمية توقع اتفاقية تمويل بـ 157 مليون دولار

وقعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر، وفق بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.



وقالت وزيرة التخطيط والتعاون رانيا المشاط - التي شهدت توقيع الاتفاقية - في البيان، إن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%.

وتهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، وفق البيان.

وحسب البيان، ساهم قطاع السياحة والفنادق بنحو 9.9% في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023-2024.

التجاري الدولي

وقع البنك التجاري الدولي، اتفاقية تمويل مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفق بيان منفصل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وحسب البيان، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي في 2021، لدعم إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة.

ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية قيمتها 24 مليون دولار، وفق بيان الوزارة.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.42% عند مستوى 30270.5 نقطة بإغلاق جلسة الاثنين.

وتراجع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 0.4% فيما انخفض مؤشر شريعة بنسبة 0.27%.

ومن حيث قيم التداول، جاء سهم البنك التجاري الدولي في الصدارة منخفضا 0.75%، تلاه سهم طلعت مصطفى مرتفعا 2.43%، وسهم إي إف جي القابضة بنسبة ارتفاع 2.7%.

وتنتهي الاثنين فترة اكتتاب المؤسسات في الطرح العام الأولي للمصرف المتحد التابع للبنك المركزي. وخصص المصرف 95% من أسهم الطرح البالغة 330 مليون سهم للمؤسسات.

أما الأفراد فخصص لهم 5% الباقية، ويبدأ الاكتتاب لهم من 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر.

وكان المصرف المتحد قد حدد النطاق السعري للطرح العام الأولي لحصة 30% من أسهمه بين 12.7 و 15.6 جنيه للسهم الواحد مع توقعات بأن يجمع ما بين 4.2 و5.1 مليار جنيه.

- أعلنت شركة سهولة للتمويل الاستهلاكي، إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق على 3 شرائح، وتولت شركة سي آي كابيتال دور مدير الإصدار والمنسق الرئيسي للصفقة، وفق بيان الاثنين.

يشمل الإصدار ثلاث شرائح متنوعة، الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 139 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، والثالثة بقيمة 59 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهر.

أسعار الدولار

تراجع سعر الدولار في السوق الرسمية الاثنين، وسجل بحلول الثالثة عصرا ما بين 49.55 و49.68 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي، مقابل ما بين 49.60 و 49.73 جنيه صباحا.

وتراوح الدولار في السوق الموازية بين 50.59 و 50.79 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر هذا الشهر.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين، وبحلول الثالثة عصرا انخفض سعر الجرام 21 نحو 40 جنيه عن أسعار الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4263 جنيه للجرام.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3730 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4360.76 جنيه للجرام للعرض و4312.96 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

تحديثات الأسواق

تراجعت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار (أجل 12 شهر) خلال تعاملات الاثنين إلى 58.65 جنيه للدولار، مقابل إغلاق الجمعة عند 59 جنيه للدولار.

تراجعت أسعار الذهب عالميا إلى 2672.79 دولار للأوقية، مقابل نحو 2716.19 دولار للأوقية الجمعة.

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام إلى 74.95 دولار للبرميل مقابل 75.17 دولار للبرميل بإغلاق الجمعة.

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