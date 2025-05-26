تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

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شركات

- تدرس شركة جهينة للصناعات الغذائية، عدة عروض تلقتها لبيع مصنع قديم في مزاد علني، وفق بيان للشركة للبورصة الاثنين. وقالت إن المصنع متوقف عن العمل ولا يحتوي على أي معدات أو خطوط إنتاج.

- وقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية لتطوير مشروعها الجديد واسع النطاق متعدد الاستخدامات في العراق، بمبيعات متوقعة نحو 17 مليار دولار، سبق أن أعلنت الشهر الماضي أنها في مفاوضات بشأنه.

- قرر بنك مصر وقف شهادات الادخار بالدولار الأمريكي المدفوع عائدها مقدما بالجنيه المصري، وخفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه بنسبة 1%، تماشيا مع قرار البنك المركزي مؤخرا بخفض الفائدة 100 نقطة أساس. كما تم تخفيض العائد على الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير، وفق بيان للبنك الاثنين.

- كما قرر البنك الأهلي، إيقاف الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه، وعدل أسعار العائد على شهادات بالجنيه، وخفضها 1%، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الاثنين، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4705 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4033 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5377 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

خلال تعاملات الاثنين، بلغ سعر الدولار الرسمي نحو 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وقد انخفض الدولار الثلاثاء تحت مستوى 50 جنيه.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.86 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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