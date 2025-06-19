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أسعار الذهب

خلال تعاملات الخميس، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4790 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4106 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5474 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.59 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

يشهد الدولار ارتفاع خلال الأيام الماضية، تزامنا مع توترات الشرق الأوسط وتصعيد الصراع المحتمل بين إسرائيل وإيران.

طروحات

تأمل مصر طرح أول مطار على شركات الإدارة والتشغيل العالمية، قبل نهاية هذا العام، حسب تصريحات نقلها بيان حكومي عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. تسعى الحكومة لتنفيذ خطة للتخارج من شركات مملوكة للدولة، وإتاحة مطارات للإدارة والتشغيل من جانب القطاع الخاص.

لكن إعلام محلي نقل عن مصدر حكومي، أن خطة الطروحات الحكومية قد تتأجل في حال استمر تأثر معنويات المستثمرين بالتداعيات في المنطقة واحتمالية التصعيد، والذي قد يتسبب أيضا في إجراء تعديلات على الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل والذي يبدأ في يوليو.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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