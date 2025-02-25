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أسعار الذهب

خلال منتصف تعاملات الثلاثاء، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4160 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4754 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب، دون تغير يذكر عن أسعار الصباح.

وشهدت أسعار الذهب محليا ارتفاعات خلال الأيام الماضية مدفوعة بزيادة السعر العالمي للذهب وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الدولار

كما لم يشهد سعر الدولار في البنوك تغير يذكر بحلول الساعة 12:30 ظهرا، وبلغ نحو 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.43 جنيه للشراء، و51.28 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

صكوك بـ 3 مليار جنيه

تستهدف شركة "بكرة" للتكنولوجيا المالية المصرية، إصدار صكوك بنحو 3 مليار جنيه (59.3 مليون دولار) خلال شهر، ضمن إصدارات مستهدفة بنحو 20 مليار جنيه خلال عام، حسب أيمن الصاوي المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر بالقاهرة الاثنين.

تعمل شركة بكرة، التي تأسست في 2023 في التكنولوجيا المالية، ولديها رخص لتقديم أنشطة الترويج والاكتتابات، إدارة صناديق الاستثمار، إدارة المحافظ ورأس مال المخاطر، وإصدار الصكوك. وكانت الشركة قد جمعت العام الماضي 4.6 مليون دولار في جولة تمويلية.

"احنا مستهدفين إن شاء الله يبقى فيه طروحات من الصكوك في حدود 20 مليار (جنيه) أول طرح منهم في خلال شهر.. هيبقى في حدود 3 مليار جنيه،" وفق الصاوي دون مزيد من التفاصيل عن الشركات المصدرة للصكوك.

وأضاف الرئيس التنفيذي، أن الشركة تدرس إصدار صناديق للاستثمار في الذهب والعقارات.

لمزيد من التفاصيل: بكرة للتكنولوجيا المالية المصرية تستهدف إصدار صكوك بـ 3 مليار جنيه خلال شهر

إلكترولكس جروب تقرر الإبقاء على أعمالها التجارية في مصر

قررت إلكترولكس جروب السويدية، استمرار عملياتها في مصر ضمن أعمال المجموعة، وذلك بعد التقييم النهائي للخيارات المختلفة، وفق بيان الاثنين.

كان قد تم الإعلان عن البيع المحتمل لكيانات المجموعة في مصر في 20 يوليو 2023، وبدء التحضيرات لتصفية بعض الأصول التي تشمل إنتاج وبيع الأجهزة المنزلية وسخانات المياه.

وقال يانيك فيرلينغ، الرئيس التنفيذي لإلكترولكس جروب في البيان: "لدينا نشاط تجاري ناجح في مصر، وبعد تقييم الخيارات المختلفة، توصلنا إلى أن الاحتفاظ به ضمن المجموعة سيحقق قيمة أكبر".

"أهدافنا في المستقبل هي الاستفادة من السوق المتنامي في مصر وزيادة حصتنا في السوق، بالإضافة إلى توسيع التصدير من مصر،" حسب الرئيس التنفيذي.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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