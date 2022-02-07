* تم التحديث بخبر دبي

- قالت البحرين الاثنين إنها ستقدم تأشيرة "ذهبية" لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين والتي ستجدد إلى أجل غير مسمى وستمنح الحق في العمل والإقامة لأفراد الأسرة، بحسب عدة وسائل إعلامية.

مباحثات أمريكية-إماراتية لتعزيز الدفاعات الجوية لأبوظبي

- وصل فرانك ماكنزي الجنرال في مشاة البحرية الأمريكية إلى الإمارات الأحد في زيارة جاءت قبل موعدها المقرر لبحث جهود تعزيز دفاعات الدولة الخليجية بعد سلسلة الهجمات الصاروخية من الحوثيين، بحسب رويترز.

وقال ماكنزي، الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بصفته رئيس القيادة المركزية، "أعتقد أنه وقت مقلق للغاية بالنسبة للإمارات. إنهم يبحثون عن الدعم، نحن هنا لمساعدتهم بتقديم هذا الدعم".

دبي تفرض غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية

- قالت إمارة دبي، يوم الاثنين، إنها ستفرض غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بهدف حظر استخدامها خلال عامين اثنين بسبب أضرارها البيئية، على أن تكون الغرامة بقيمة 25 فلس إماراتي، ويبدأ تطبيقها اعبتارا من 1 يوليو.

وتعيين ممثل دائم لشرطة إسرائيل لدى أبوظبي

- ذكر بيان لشرطة إسرائيل، نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تقرر أثناء زيارة المفوض العام لشرطة إسرائيل يعقوب شبتاي إلى الإمارات التي بدأت الأحد تعيين ممثل دائم لشرطة إسرائيل لدى الإمارات على أن يكون مقره في السفارة الإسرائيلية بأبوظبي، وسيكون معني بتنسيق الأنشطة الشرطية في الإمارات وأفريقيا والشرق الأوسط.

النفط والاتفاق النووي

-قال متداولون ان المؤشرات حول قرب انتهاء المحادثات بين مسؤولي الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي يقيد البرنامج النووي لطهران العضو في منظمة أوبك قد يساهم في خفض أسعار النفط، لكن التفاؤل بشأن المفاوضات لم يحد من بقاء برنت فوق حاجز الـ 90 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

وانخفض خام برنت 0.1% ليصل إلى 93.22 دولار للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 91.68 دولار للبرميل.

مصنع للهيدروجين في مصر بـ 3 مليار دولار

- قال مايكل شتوس الرئيس التنفيذي لشركة "إتش تو إندستريز" الألمانية إن الشركة تعتزم تأسيس مصنع في مصر في شرق بورسعيد بتكلفة 3 مليار دولار لتحويل المخلفات إلى هيدروجين، ستبلغ طاقته الإنتاجية 300 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر، بحسب ما قاله شتوس في حوار مع قناة الشرق السعودية.

ومصر تخصص ترددات جديدة لأورانج بـ 440 مليون دولار

- خصص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر ترددات جديدة لشركة "أورانج مصر" لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت مقابل 440 مليون دولار، لاستخدامها في تحسين خدمات الهاتف المحمول داخل البلاد، بحسب بيان للجهاز يوم الأحد.

تركيا ترفع حظر استيراد خردة المعادن من لبنان

- قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام إن تركيا رفعت رسميا الحظر المفروض منذ عام 2018 على استيراد خردة المعادن من لبنان، مما يؤمن حوالى 100 مليون دولار سنويا للبنان من الفريش دولار (الدولارات التي يتم تحويلها حديثا إلى لبنان من الخارج)، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

الشرطة التونسية تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء

- قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوم الاثنين لرويترز، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد يوم من قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل المجلس.

وكان المجلس رفض، يوم الأحد، قرار سعيد بحله، وقال إنه "إهدار مفاجئ" لكافة ضمانات استقلالية القضاء، وأعلن استمرار مواصلة تعهده بمهامه، داعيا كافة القضاة "إلى التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط".

بايدن يتطلع لزيارة إسرائيل هذا العام

- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه يتطلع إلى زيارة إسرائيل في وقت لاحق من العام الجاري، وأكد التزامه بالتوسع في نشر الاستقرار والشراكات في منطقة الشرق الأوسط مثلما جاء في الاتفاق الإبراهيمي، مع ضمان تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والازدهار، بحسب بيان للبيت الأبيض.

يأتي هذا فيما يوجد خلاف واضح بين الجانبين فيما يتعلق بإيران، إذ تُعارض إسرائيل محاولة بايدن العودة الى الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب. وجاء في بيان البيت الأبيض أن بايدن وبينيت بحثا الأمن في الشرق الأوسط بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها.

السنغال تفوز بكأس الأمم الأفريقية لأول مرة

- توج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخه بتفوقه على نظيره المصري 4-2 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد في نهائي البطولة.



(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

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