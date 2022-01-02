* تم التحديث بخبر عن استقالة حمدوك

اعتماد موازنة دبي للسنوات المالية 2022-2024

- اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، يوم الأحد، ميزانية دبي للسنوات المالية 2022-2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم إماراتي (نحو 49.3 مليار دولار)، وتتضمن نفقات بنحو 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) لعام 2022، وإيرادات متوقعة للعام نفسه بقيمة 57.55 مليار درهم (نحو 15.7 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ممنوع السفر لغير الملقحين

- قررت حكومة الإمارات منع سفر مواطنيها غير المطعمين بلقاح كورونا إلى خارج الدولة اعتبارا من 10 يناير الجاري، مع اشتراط الحصول على الجرعة المعززة من اللقاح وذلك في ظل "الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدل الإصابات الحالي،" بحسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتي يوم السبت.

وبورصتا الإمارات عطلة الأحد مع بدء تطبيق نظام العمل الجديد بالدولة

- يبدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي يوم الأحد في تطبيق نظام العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الإمارات اعتبارا من الأول من يناير الجاري، والذي يتضمن أن يكون يومي السبت والأحد هما العطلة الأسبوعية تماشيا مع الأسواق العالمية، على أن يكون التداول بالسوقين من يوم الاثنين وحتى الجمعة، بحسب موقعيهما الإلكترونيين.

ويتضمن نظام العمل الجديد في الإمارات، الذي يشمل القطاع الحكومي، أن يكون يوم الجمعة نصف يوم عمل.

للمزيد: "ليست عربية بالمعنى الحرفي": الإمارات تغير العطلة الأسبوعية

استقالة حمدوك

- أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك الأحد الاستقالة من منصبه في خطاب تلفزيوني.

شركة "مدينة المعرفة" السعودية تحصل على تمويل

- قالت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية السعودية إنها أنهت إجراءات ووقعت اتفاق تمويل متوافق مع الشريعة بقيمة 782 مليون ريال سعودي (208.5 مليون دولار) يوم 30 ديسمبر مع صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض، وذلك لتغطية 79% من تكاليف مشروع ملتقى مدينة المعرفة الاقتصادية الجاري تنفيذه حاليا، بحسب بيان للشركة يوم الأحد منشور على البورصة السعودية.

وستقام مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة وتتضمن مساكن عالية الجودة ووسائل الراحة الحديثة والمرافق الرياضية والترفيهية وخدمات التعليم والرعاية الصحية عالية الجودة، بحسب موقع الشركة.

للمزيد: تعرف على المشروع السياحي الجديد بالمدينة المنورة

الكويت تنصح المواطنين بعدم مغادرة المنزل بسبب الأمطار

- نصحت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الأحد، المواطنين بعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد حاليا.

للمزيد: التضخم في الكويت يقفز مع ارتفاع أسعار التعليم والغذاء

وتونس تتوقع ارتفاع الدين العام إلى 40 مليار دولار في 2022

- تتوقع الحكومة التونسية أن يصل إجمالي الدين العام للبلاد إلى 114.14 مليار دينار تونسي (نحو 40 مليار دولار) بنهاية 2022 مقارنة بـ 107.84 مليار دينار في 2021، بزيادة قدرها 5.8%، بحسب ما أوردته وكالة "تونس أفريقيا" الرسمية يوم السبت.

للمزيد: تونس في 2022.. ضرائب جديدة وزيادة أسعار الكهرباء

مصر تبدأ تطبيق تأمين لنقل جثامين المواطنين المتوفين بالخارج

- بدأت مصر اعتبارا من الأول من يناير الجاري تطبيق تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، ليغطي تكاليف نقل الجثامين في حالات الوفاة سواء لأسباب طبيعية أو حوادث بتكلفة اشتراك 100 جنيه مصري (6.4 دولار) سنويا على أن لا يتجاوز عمر المؤمن عليه الـ 65 عام، بحسب بيان لوزارة الهجرة المصرية يوم السبت.

للمزيد: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 10.4% في ثمانية أشهر

الشلل يصيب قطاع الطيران من جديد بسبب "أوميكرون"

- ألغيت نحو 4400 رحلة طيران في أنحاء العالم يوم السبت، منها أكثر من 2400 رحلة في الولايات المتحدة وحدها بسبب متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، وكذلك الطقس السيء الذي يضرب مختلف أنحاء العالم، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن موقع "فلايت أوير" المعني بتتبع حركة الطيران في العالم.

للمزيد: الشرق الأوسط يدخل عامه الجديد بتدابير مشددة لكبح "أوميكرون"

أوبك بلس قد تزيد إنتاجها بـ 400 ألف برميل يوميا

- أظهر مسح لوكالة بلومبرغ أنه من المرجح أن تمضى مجموعة "أوبك بلس" (أوبك وحلفاؤها) قدما في اجتماعها المقبل يوم الثلاثاء في زيادة شهرية أخرى متواضعة قدرها 400 ألف برميل يوميا، مما يؤكد تفاؤل المجموعة بشأن آفاق الطلب على الخام عالميا.

للمزيد: هل تنجح خطة بايدن في كسر إرادة 'أوبك+'؟

الذهب يسجل في 2021 أكبر تراجع سنوي منذ 2015

- سجلت أسعار الذهب خلال عام 2021 أكبر تراجع سنوي لها منذ عام 2015، إذ تراجع المعدن النفيس بأكثر من 4% مع انخفاض الطلب عليه واتجاه الأموال نحو الأصول ذات المخاطر والعوائد العالية وابتعادهم عن الملاذات الآمنة.

للمزيد: ضربة "أوميكرون".. العملات المشفرة ليست ذهب

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

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