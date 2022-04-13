خفضت منظمة التجارة العالمية، يوم الثلاثاء، توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022 إلى 2.8% من 4.1%، وقالت إنه قد يرتفع إلى 3.2% في عام 2023.

وقالت المنظمة، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يعرض التعافي الهش التجارة العالمية للخطر، وخفضت توقعات نمو التجارة العالمية في عام 2022 إلى 3% من 4.7% سابقا.

وأضافت المنظمة أن التأثير الاقتصادي الأسرع للأزمة كان الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، لافتة إلى أنه على الرغم من حصص أوكرانيا وروسيا الصغيرة في التجارة والإنتاج العالميين؛ فإن البلدين هما المصدران الرئيسيان للسلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والطاقة والأسمدة والتي أصبحت إمداداتها مهدَّدة الآن بسبب الحرب.





(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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