تباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو -التي تضم 19 دولة- في نوفمبر، ليسجل 10% من 10.6% في أكتوبر، بحسب تقديرات أولية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" صدرت يوم الأربعاء.

وجاء تباطأ التضخم بأكثر من المتوقع، إذ كانت التوقعات تُشير إلى أنه سيسجل 10.4%، وفق رويترز.

وأظهرت بيانات يوروستات أن التباطؤ في التضخم خلال نوفمبر يرجع بالأساس إلى انخفاض التضخم في أسعار الطاقة خلال نوفمبر إلى 34.9% من 41.5% في أكتوبر.

بينما ارتفع التضخم في أسعار الطعام والكحول والتبغ إلى 13.6% في نوفمبر من 13.1% في أكتوبر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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