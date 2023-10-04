سجل ميزان المدفوعات لمصر خلال العام المالي الماضي 2022-2023 المنتهي في يونيو الماضي فائض بنحو 882.4 مليون دولار مقابل عجز بـ 10.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، بحسب بيان للبنك المركزي المصري يوم الأربعاء.

وميزان المدفوعات هو صورة كلية لمعاملات الدولة مع العالم الخارجي، والتي تتمثل في حسابين أساسيين الأول هو الجاري ويشمل الصادرات والواردات والتحويلات المالية ونفقات السفر وإيرادات ومصروفات الاستثمار وإيراداتها، والثاني هو الحساب المالي ويشمل تدفق الاستثمارات والديون، والمعاملات الرأسمالية الأخرى.

وتحسن حساب المعاملات الجارية خلال العام المالي 2022-2023 بنسبة 71.5% إلى نحو 4.7 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 28.2% إلى 31.2 مليار دولار، وفق بيان البنك المركزي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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