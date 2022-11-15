وقع صندوق مصر السيادي عدد من الاتفاقيات الإطارية مع 9 مطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد في بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء، إن مصر طرحت مجموعة من الاستثمارات في مجال تحلية المياه وحصلت على أساسها على 300 عرض للتعاون من العديد من الدول، وإن الصندوق يسعى لحشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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