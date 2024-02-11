تراجع تسعير الدولار وفق سعر شهادات الإيداع الدولية لسهم البنك التجاري الدولي -أكبر بنك خاص في مصر- بالتزامن مع تراجع سعر الجنيه أمام الدولار في العقود الآجلة للجنيه (أجل 12 شهر).

وأغلقت شهادات الإيداع الدولية لسهم البنك التجاري الدولي بالدولار ببورصة لندن تعاملات يوم الجمعة الماضي عند 1.15 دولار للشهادة، في حين أغلق سهم البنك التجاري الدولي بالبورصة المصرية يوم الأحد عند 79.55 جنيه للسهم.

ويعكس ذلك تسعير الجنيه المصري أمام الدولار عند نحو 69.2 جنيه للدولار حاليا مقارنة بحوالي 70 جنيه للدولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وانخفض التسعير يوم الجمعة الماضي بنسبة 4.8% مقارنة بإغلاق الجمعة السابقة، حيث كان سعر الدولار وفق سعر السهم وشهادات الإيداع هو 73.5 جنيه للدولار الواحد.

ويقوم المستثمرون الراغبين في الحصول على دولار بشراء أسهم البنك التجاري المحلية، التي يتم تحويلها إلى شهادات إيداع دولية يمكن بيعها في بورصة لندن لتوفير الدولار الذي يتم تحويله بعد ذلك إلى داخل مصر، حيث أن السهم الواحد يساوي شهادة إيداع دولية واحدة.

ويتم حساب سعر الدولار وفق تلك الشهادات من خلال قسمة سعر السهم بالجنيه على سعر شهادة الإيداع الدولية بالدولار.

وكان تسعير الدولار بناء على تحويل سهم التجاري الدولي إلى شهادة إيداع دولية قد ارتفع خلال الأسابيع الماضية إلى أعلى مستوى تاريخي عند 77.1 جنيه لكل دولار في نهاية يناير 2024. ومنذ بداية العام ارتفع التسعير بنسبة 21.9%.

يأتي هذا فيما يظل سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار عند ما يقارب 31 جنيه للدولار الواحد، بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022.

ويتزامن تراجع سعر الدولار وفق تسعير شهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري الدولي مع تراجع في العقود الآجلة للجنيه وانخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية، بعدما كان قارب مستوى 70 جنيه للدولار في وقت سابق من هذا العام.

لكن سعر الصرف في السوق الموازية في حالة تذبذب مؤخرا، مع ترقب تخفيض آخر لقيمة العملة المحلية في مصر، تحتاجه الدولة من أجل مراجعة أولى من صندوق النقد الدولي لاستئناف قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليار دولار، حصلت منه على شريحة واحدة فقط.

يأتي هذا في ظل معنويات مرتفعة بتحسن التدفقات الدولارية لمصر -التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي- مع تصريحات رسمية بشأن إحراز تقدم لزيادة قرض صندوق النقد لمصر ومراجعة البرنامج، وكذلك عن عروض للاستثمار في مشروعات مهمة بالدولة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا