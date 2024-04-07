أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنحو 70% على أن تطبق الزيادة بداية من مايو المقبل.

ووفق بيان لوزارة التخطيط المصرية الأحد، سيرتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص المصري، إلى 6000 جنيه ( 126.7 دولار) من 3500 جنيه.

يأتي القرار في أعقاب خفض للعملة المحلية من مستوى 30.9 جنيه إلى نحو 47 جنيه للدولار في مارس، ضمن مساعي الدولة لحل أزمة سيولة دولارية تعاني منها لسنوات، فيما يعاني المصريون من تضخم مرتفع وتراجع للقوة الشرائية.

نظرة على تطور أجور القطاع الخاص:

(وفق البيان)

-يناير 2022: 2400 جنيه.

-يناير 2023: 2700 جنيه.

-يوليو 2023: 3000 جنيه.

-يناير 2024: 3500 جنيه.

-بداية من مايو 2024: سيصبح 6000 جنيه.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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