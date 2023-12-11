أعلنت الجريدة الرسمية المصرية، أنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه (113.3 دولار) مقارنة بـ 3000 جنيه، بداية من يناير المقبل.

ويعني هذا أن القرار نهائي وتم اعتماده بعد عدة أشهر من إعلان الزيادة في بيان لوزارة التخطيط في أكتوبر الماضي.

تأتي الزيادة في وقت تعاني مصر - التي تجري انتخابات رئاسية هذا الأسبوع يتوقع أن يفوز بها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي - من تضخم مرتفع وأزمة في توفير الدولار، بينما تترقب مراجعة برنامجها مع صندوق النقد الدولي لقرض بـ 3 مليار دولار حصلت منه على شريحة واحدة ومحادثات لزيادة التمويل.

للمزيد: مصر: زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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