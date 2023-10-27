قرر المجلس القومي للأجور في مصر، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه ( 113.3دولار) مقارنة بـ 3000 جنيه، على أن تطبق الزيادة بداية من يناير المقبل، وفق بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجمعة.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية، تفاقمت بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لارتفاع الأسعار، وقفز التضخم لمستويات قياسية في الدولة المعتمدة على الاستيراد خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وكان المجلس، قرر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرتين خلال 2023، في يناير إلى 2700 جنيه ثم في يوليو إلى 3000 جنيه.

والقيمة الجديدة للحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، أقل من نظيرتها بالقطاع العام، حيث وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الشهر الماضي بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام، ليصبح 4 آلاف جنيه (129 دولار) ضمن حزمة إجراءات أخرى تنطبق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات القطاع العام.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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