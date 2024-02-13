يتداول الدولار، يوم الثلاثاء، تحت مستوى 63 جنيه مصري للدولار الواحد في السوق الموازي للمتعاملين داخل مصر وخارجها، في ظل ترقب لخطوات إيجابية بشأن استئناف وزيادة قرض من صندوق النقد الدولي للدولة.

وبلغ سعر البيع في السوق الموازي لبعض المتعاملين خارج مصر نحو 62.9 جنيه للدولار، فيما سجل سعر الشراء نحو 61.9 جنيه للدولار الثلاثاء.

وداخل مصر، سجل سعر الصرف في السوق الموازي الثلاثاء نحو 62.6 جنيه للدولار في التعاملات.

يأتي هذا فيما يظل سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار عند ما يقارب 31 جنيه للدولار الواحد، بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022.

ويوم الاثنين، ارتفع تسعير الدولار وفق سعر شهادات الإيداع الدولية لسهم البنك التجاري الدولي -أكبر بنك خاص في مصر- إلى نحو 71.3 جنيه للدولار مقابل 69.2 جنيه عند إغلاق الأحد.

وتواجه مصر أزمة سيولة دولارية فاقمت من الفجوة بين السعر الرسمي للصرف والسعر في السوق الموازي، بينما تسعى الحكومة لتقليل سعر السوق الموازي وسط ترقب لخفض جديد لسعر الجنيه الذي يعد مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي لاستئناف قرض للدولة بقيمة 3 مليار دولار.

ولا يزال الدولار في السوق الموازي بمصر أقل من مستويات قياسية كان قد وصل لها مع بداية العام عندما تخطى مستوى 70 جنيه للدولار الواحد.

وهذا الأسبوع، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا، خلال مقابلة صحفية على هامش قمة الحكومات التي تستضيفها الإمارات، إن زيادة يتم التفاوض عليها بين الصندوق ومصر لرفع حجم قرض الصندوق للدولة ستكون "كبيرة".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا