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تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديم 6 مليار دولار في صورة دعم لمصر، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفق بيان للبنك الدولي يوم الاثنين.

ويتوزع هذا الدعم بين 3 مليار دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليار دولار لدعم القطاع الخاص.

ويخضع اعتماد هذه المبالغ لموافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي.

ويمثل هذا الدعم ضعف ما أعلنه وزير المالية المصري سابقا، إذ قال الأسبوع الماضي إن البنك الدولي سيمنح مصر 3 مليار دولار.

وتتلقى التدفقات الدولارية لمصر -التي تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي- دعم مؤخرا، في أعقاب صفقة بقيمة 35 مليار دولار وقعتها مع الإمارات لتطوير مدينة سياحية ساحلية برأس الحكمة.

وبعد هذه الصفقة، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض -سبق أن أُبرم اتفاقه في ديسمبر 2022- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.



كما يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم دعم لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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