ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري خلال أبريل الماضي، مواصلا تماسكه رغم تداعيات حرب إيران الممتدة منذ نهاية فبراير.

ووفق بيانات صادرة عن المركزي المصري الأربعاء، ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي ليسجل بنهاية أبريل أكثر من 53 مليار دولار مقارنة بـ 52.83 مليار دولار في مارس.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - ضغوط بسبب الحرب رفعت أسعار النفط في ظل إغلاق مضيق هرمز، ورفعت الطلب على العملة الأمريكية ما دفع الجنيه للتراجع مع نقص الموارد الدولارية من المصادر الأساسية.

كانت مصر قد اقترضت مليار دولار من الأسواق الدولية من خلال إضافة شرائح جديدة لسندات دولارية قائمة، في وقت تسعى فيه الحكومة لدعم مواردها من العملة الصعبة المتضررة نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

