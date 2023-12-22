ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية بمصر إلى نحو 52 جنيه للدولار الواحد، وهو مستوى قياسي جديد للعملة المحلية الواقعة تحت ضغط أزمة سيولة تعاني منها البلاد، وفق ما قاله متعاملون بالسوق.

ولا يزال السعر الرسمي للدولار عند مستوى 31 جنيه، لكن السوق يتوقع خفض جديد للجنيه ضمن إجراءات اقتصادية تسهل مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة خاصة مع نهاية انتخابات رئاسية أجريت هذا الشهر، وجددت للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي 6 سنوات في الحكم.

يوم الأربعاء، أغلقت العقود الآجلة للجنيه المصري - أجل 12 شهر- عند 51 جنيه للدولار الواحد، وهو مستوى قياسي جديد.

وكان سعر الدولار في السوق الموازية بمصر كسر مستوى الـ 50 جنيه منتصف الشهر الماضي. ويرتفع سعر الدولار في السوق الموازية بزيادة الطلب عليه، إذ يلجأ كثيرون إلى السوق الموازية لتدبير العملة الأجنبية التي يحتاجونها في ظل صعوبة تدبيرها عبر البنوك.

وفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات في عام، في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وتسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إضافة لارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى زيادة أسعار الذهب في مصر لمستويات تاريخية.

وتسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إضافة لارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى زيادة أسعار الذهب في مصر لمستويات تاريخية.

ووصل سعر جرام الذهب في مصر يوم الجمعة إلى نحو 3050 جنيه ( 98.7 دولار) وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق ما قاله نادي نجيب أحد أشهر تجار الذهب والسكرتير العام السابق لشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

ووفق رويترز، ارتفع الذهب عالميا بنسبة 1% الجمعة إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبا مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط توقعات متزايدة بأن الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 1.2% ليصل إلى 2069.34 دولار للأونصة بحلول الساعة السابعة مساء بتوقيت دبي، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.48% إلى 2081.60 دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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