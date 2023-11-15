كسر سعر الدولار في السوق الموازية بمصر مستوى 50 جنيه للدولار الواحد يوم الأربعاء، وهو مستوى قياسي جديد، وفق ما قاله متعاملون بالسوق.

وسجل الدولار سعر بيع بين 50 إلى 50.65 جنيه للدولار الواحد. ويسري هذا السعر على المبالغ الصغيرة من ألف دولار فأقل، فيما قد يرتفع السعر للمبالغ التي تتخطى الألف دولار.

يأتي هذا في حين يبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار الواحد. وكان الدولار يُتداول في السوق الموازية خلال الأشهر الماضية فوق مستوى 40 جنيه للدولار.

وفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات في عام، في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

ويرتفع سعر الدولار في السوق الموازية بزيادة الطلب عليه، إذ يلجأ كثيرون إلى السوق الموازية لتدبير العملة الأجنبية التي يحتاجونها في ظل صعوبة تدبيرها عبر البنوك.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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