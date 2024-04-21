قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة ازيموت مصر، إن الشركة تستهدف إطلاق أربعة منتجات خلال العام الجاري بينها تطبيق إلكتروني للمستثمرين وصندوق عقاري.

وتدير شركة ازيموت مصر صندوق لتداول الذهب يحمل اسم "az-Gold" عن طريق وثائق، أطلق في مايو 2023 وجذب انتباه العديد من المستثمرين داخل وخارج مصر، ويتم الاكتتاب فيه وتوجيه الحصيلة لشراء الذهب، وتحقق تلك الصناديق عائد وفقا لحركة أسعار الذهب. ويمكن أن يتم استرداد الاستثمار على شكل ذهب أو نقود. والصندوق غير مدرج في البورصة المصرية.

وأضاف أبو السعد، في ندوة نظمتها مجموعة بورصة لندن في القاهرة يوم الأحد، وأدارها فريق منصة زاوية عربي التابعة للمجموعة، أن الشركة مهتمة بإطلاق صندوق عقاري يتماشى مع طبيعة السوق المصري الذي يشهد ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالعائد على العقارات، فيما تشهد السوق المحلية ارتفاع الطلب على العقار كأحد الخيارات للادخار في ظل تضخم مرتفع.

وأوضح أبو السعد أن هناك نماذج مختلفة لصناديق العقارات لكن "مصر لها طبيعة خاصة والعقارات فيها لها طبيعة خاصة،" وهو ما يستدعي إطلاق صندوق يتماشى مع هذه الطبيعة.

وقال إن التشريعات الحالية تسمح بإطلاق الصندوق، لكن هناك أمور تنظيمية تتعلق بالضريبة والأصول وغيرها، ستسعى الشركة لحسن استخدامها بدلا من اعتبارها عائق.

تطبيق وصندوقان آخران

تعمل الشركة أيضا، وفق أبو السعد، على إطلاق تطبيق إلكتروني سيحمل اسم "Easy Invest" للتسهيل على وخدمة المستثمرين في صناديقها. وتنتظر الشركة الحصول على رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاقه، وتتوقع الحصول عليها خلال أسابيع.

ويستهدف التطبيق المزمع أصحاب الأعمال والموظفين.

كما تستهدف الشركة إطلاق نسخة جديدة من صندوق الأسهم "فرص-AZ" سيكون متوافق مع الشريعة الإسلامية في وقت تستعد فيه بورصة مصر لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وصندوق "فرص-AZ" الذي أطلق أول مرة في 2021، هو صندوق استثمار مفتوح "طرح خاص" يتيح شراء واسترداد الوثائق بصورة يومية، لاقتناص الفرص الاستثمارية في الأسهم.

أما المنتج الرابع فهو "صندوق الاستحقاق الدولاري 2028" والذي سيسمح للمستثمرين بالاستثمار في سندات "اليورو بوندز" بعائد متوقع نحو 8%، وفق أبو السعد.

وأوضح أبو السعد أن إصدار صندوق استثمار لمعدن الفضة ليس من أولويات الشركة خاصة وأنها ليست بنفس خصائص الذهب من حيث طبيعة المعدن، معتبرا أن تأسيس صندوق يضم أنواع مختلفة من المعادن هي فكرة لن تحظى برواج بين المستثمرين وفق توقعه.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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