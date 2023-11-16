نفذت الشركة الشرقية للدخان المصرية "ايسترن كومباني" صفقة بيع حصة 30% من أسهمها لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية، وفقا لما أكده مصدران لزاوية عربي.

وأعلنت البورصة المصرية، في بيان يوم الخميس، تنفيذ صفقة بقيمة 16.4 مليار جنيه (530.8 مليون دولار) على أسهم الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني".

وكانت الحكومة المصرية، توصلت لاتفاق في سبتمبر الماضي، لبيع نحو 30% من الشركة الشرقية لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية ضمن برنامج للطروحات الحكومية بهدف جمع تمويلات دولارية.

وتضمنت الصفقة، أن توفر شركة جلوبال للاستثمار القابضة 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وتعاني مصر من نقص في السيولة الدولارية بعد أن حصلت على شريحة واحدة من قرض بـ 3 مليار دولار توصلت له مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي وتأجلت مراجعتين له. فيما تسعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه والذي يتمثل في بيع حصص في شركات، لزيادة التدفقات الدولارية مع انخفاض سعر الجنيه.

والشرقية للدخان (ايسترن كومباني) هي المنتج الوحيد للسجائر الشعبية في مصر، وهي مدرجة بالبورصة المصرية.

ولا تزال تمتلك الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو 20.9% من رأس مال الشركة الشرقية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا