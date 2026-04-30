ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول ثمانية أشهر من العام المالي الجاري (يوليو 2025 - فبراير 2026) بنحو 28.0% على أساس سنوي إلى نحو 29.4 مليار دولار، وفق بيان للبنك المركزي المصري الخميس.

وتعد تلك الفترة ما قبل اندلاع الحرب في إيران والتي بدأت بهجمات أمريكية إسرائيلية ضد طهران في نهاي فبراير. والتحويلات أحد مصادر العملة الصعبة لمصر، في وقت تتضرر فيه أبرز مصادرها الدولارية من قناة السويس واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وسط استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والمخاوف من تصاعد عسكري في إيران.

ولجأت الحكومة مؤخرا لاقتراض مليار دولار من الأسواق الدولية من خلال إضافة شرائح جديدة لسندات دولارية قائمة، لدعم الموازنة، في وقت يرفع المستثمرون العوائد المطلوبة، وقد باع البنك المركزي المصري هذا الأسبوع أذون خزانة بالدولار بعائد أعلى 0.5% عن الإصدار السابق في فبراير.

وخلال شهر فبراير الماضي، ارتفعت تحويلات المصريين بنسبة 26.7% على أساس سنوي، لنحو 3.8 مليار دولار.

