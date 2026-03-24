ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يناير 2026 بنحو 21% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يناير 2025، وفق بيان صادر عن البنك المركزي المصري الثلاثاء.

وتحويلات المصريين بالخارج تعد مصدر مهم للنقد الأجنبي لمصر، التي تواجه حاليا ضغوط على مصادر العملة الأجنبية خاصة من قناة السويس التي تضررت إيراداتها بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي تستمر للأسبوع الرابع على التوالي.

على أساس شهري، تراجعت التحويلات بنسبة 12.5% في يناير مقارنة بتحويلات ديسمبر 2025 البالغة 4 مليار دولار التي كانت عند أعلى مستوى شهري تاريخيا، وفق بيانات المركزي المصري.

وخلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري (يوليو 2025 - يناير 2026) ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28% لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار مقابل نحو 20 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

وخلال العام 2025، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات بقيمة 41.5 مليار دولار بزيادة تخطت 40% على أساس سنوي.

سلسلة زمنية

وخلال العام الماضي 2025، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج كالتالي:

(حسب بيانات البنك المركزي)

- يناير: 2.9 مليار دولار.

- فبراير: 3 مليار دولار.

- مارس: 3.4 مليار دولار.

- أبريل: 3 مليار دولار.

- مايو: 3.4 مليار دولار.

- يونيو: 3.6 مليار دولار.

- يوليو: 3.8 مليار دولار.

- أغسطس: 3.5 مليار دولار.

- سبتمبر: 3.6 مليار دولار.

- أكتوبر: 3.7 مليار دولار.

- نوفمبر: 3.6 مليار دولار.

- ديسمبر: 4 مليار دولار.

