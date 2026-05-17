من المتوقع إتمام الطرح العام الأولى لشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للصندوق السيادي المصري في بورصة مصر، قبل نهاية العام الجاري 2026، بحسب محمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج الإعلامي.

جاءت تصريحات عياد، خلال جلسة أدارها فريق عمل زاوية عربي، ضمن مؤتمر Money Made simple والذي نظمته البورصة المصرية بمدينة شرم الشيخ، الجمعة، بالتعاون من شركة زالدي كابيتال لإدارة الأصول المصرية.

كان الصندوق - الذي يتبع وزارة الاستثمار- قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، تعيين بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس، لإدارة الطرح، بعد أن تلقى عروض من 6 بنوك للاستثمار لذلك الغرض. ومن المستهدف طرح حصة 20% من الشركة في البورصة فيما يتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في البورصة.

"المفروض الفترة الجاية بعد ما تم الإعلان عنه، بيبقى فيه إجراءات متبعة، فيه فحص نافي للجهالة، وفيه Researches بتتعمل، وفيه بعد كده ترويج بيتم.. الطرح هيتم قبل نهاية النصف التاني من العام الحالي، قبل نهاية ديسمبر هيكون فيه تداول ليه،" بحسب عياد.

كما يعمل الصندوق السيادي حاليا علي عملية حوكمة للشركات المملوكة له، لتعظيم العائد على أصوله، واستكشاف الفرص لتوسيع قاعدة الملكية لهذه الشركات سواء من خلال مستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة.

وتجري حاليا مناقشات لنقل ملكية عدد من الشركات التي كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها في تعديل وزاري فبراير الماضي، إلى الصندوق السيادي المصري.

وردا على سؤال حول الشركات المتوقعة أو القطاعات المستهدفة، قال عياد "فيه شركات ممكن تكون مطروحة بالفعل ومتداولة، وفيه شركات تانية مش موجودة... الأمر حتى الآن في النقاش ما بين وحدة الشركات المملوكة للدولة والصندوق السيادي".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

