اختار الصندوق السيادي المصري، بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس EFG Hermes مدير للطرح العام الأولي لنحو 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للصندوق في البورصة المصرية، وفق بيان حكومي الأحد.

تسعي الحكومة لتسريع وتيرة برنامج تخارج قد أعلنته نهاية 2024 ولم تنفذ منه الكثير، وقد أعلنت هذا العام نيتها لقيد أسهم 20 شركة حكومية في البورصة المصرية مؤقتا - تم قيد مؤقت لـ 12 منها بالفعل حتى الآن - بالإضافة لخطة لقيد مؤقت لـ 10 شركات من قطاع البترول، كما تعمل على نقل ملكية شركات حكومية أخرى للصندوق السيادي.

كان الصندوق السيادي قد أعلن في مارس الماضي نيته طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، ودعا بنوك استثمار لتقديم عروض فنية ومالية لتولي مهام ترويج وتغطية الاكتتاب للطرح المزمع.

ووفق بيان الأحد، فقد تلقى الصندوق نحو 6 عروض من عدد من بنوك الاستثمار المحلية والدولية الراغبة في إدارة عملية الترويج وتغطية الاكتتاب.

ومن المتوقع أن يكون موعد تنفيذ الطرح المستهدف قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري حسب تقديرات بنك الاستثمار، وفق البيان.

ومصر لتأمينات الحياة، تأسست عام 1900 باسم شركة التأمين الأهلية المصرية، وهي واحدة من أقدم شركات التأمين على الحياة في مصر. تم تغيير اسمها إلى مصر لتأمينات الحياة في 2010 بعد نقل كافة أنشطة تأمينات الحياة في الشركات الحكومية إليها.

وهي إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين التي تم نقلها لتبعية الصندوق السيادي في 2023، لديها حصة سوقية تقدر بنحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر، ويبلغ رأسمالها المصدر 5 مليار جنيه (93.4 مليون دولار).

(إعداد: صفية منير وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

