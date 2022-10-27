أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس رفع سعر الفائدة بـ 200 نقطة أساس، بحسب بيان من البنك المركزي المصري يوم الخميس.

وجاء القرار بعد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية للبنك وبذلك يصل سعر عائد الايداع لـ 13.25% والاقراض لليلة واحدة لـ 14.25%.

وقال البنك المركزي في بيان الخميس:"تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار".

وأعاد المركزي التأكيد على أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع معدل التضخم عن المستهدف والبالغ 7% (± 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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