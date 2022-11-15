ارتفع معدل البطالة في مصر إلى 7.4% من قوة العمل في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 7.2% في الربع السابق، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الثلاثاء.

وبحسب البيان يبلغ عدد المتعطلين عن العمل 2.3 مليون شخص بينهم 1.3 مليون من الذكور ونحو 943 ألف من الإناث، وبذلك تكون نسبة البطالة بين الذكور 5.2% وبين الإناث 19.1% خلال الربع الثالث من العام.

وسجلت قوة العمل في مصر والتي تشمل المشتغلين والمتعطلين القادرين على العمل والراغبين في التوظيف، 30.3 مليون فرد بنهاية الربع الثالث من العام بزيادة 279 ألف عن الربع السابق له.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية تسببت فيها الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي أدت لانحسار شهية المخاطرة لدى المستثمرين الأجانب ودفعتهم لسحب استثماراتهم من الأسواق الناشئة وبينها مصر خاصة في أدوات الدين الحكومي، ما أسفر عن نقص في السيولة بالعملة الأجنبية وفرض قيود على الاستيراد، انعكست على النشاط الاقتصادي والقطاع الصناعي.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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