* تم التحديث ببيان من بنك فيصل الإسلامي المصري

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مصر تؤكد استقالة رئيس الصندوق السيادي المصري وتعيّن قائم بالأعمال

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية استقالة أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي رسميا، وتعيين نهى رشدي خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، قائما بأعمال المدير التنفيذي للصندوق.

مزايدة جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام

أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان الثلاثاء عن طرح مزايدة عالمية للبحث عن الزيت الخام والغاز في 12 قطاع بالبحر المتوسط والدلتا هذا العام، كما أعلنت إطلاق حوافز استثمارية جديدة لتشجيع زيادة الإنتاج.

صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير نشر على موقعه خلال مراجعته الثالثة لمصر، عن تسهيل بعض شروط قرضه البالغ 8 مليار دولار.

وأهم ما جاء في هذه التسهيلات هو إعطاء الضوء الأخضر لمصر لتتخلى عن زيادات أسعار الوقود التي تحدث كل 3 أشهر على أن تصل أسعار الوقود إلى مستوى استرداد التكلفة بنهاية العام القادم.

كما وافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية المصرية إلى نهاية نوفمبر 2024 بدلا من نهاية مارس 2024. وسمح أيضا بتأجيل الإعداد لخطة إعادة رسملة البنك المركزي إلى نهاية هذا الشهر بدلا من أبريل الماضي.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الثلاثاء بين 48.68 و48.81 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

أما في السوق الموازية فتراوح سعره بين 49.74 و49.94 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الثلاثاء الصباحية، وانخفض سعر الجرام بنحو 5 جنيه مقارنة بتعاملات مساء الاثنين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3954 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3460 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3994.71 جنيه للجرام للعرض و 3966.45 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.



البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة 1.1% عند مستوى 30465 نقطة بحلول الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 0.7%.

وتصدر سهم إي إف جي القابضة قيم التداول الساعة 11:50 صباحاً وارتفع بنحو 2.7%، يليه بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول سهم البنك التجاري الدولي والذي ارتفع بأكثر من 1.6%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم مجموعة طلعت مصطفى مرتفعاً بأكثر من 2.3%.

قال بنك فيصل الإسلامي المصري، في بيان الثلاثاء، إنه بصدد بيع كامل حصة مساهمته في شركة الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية البالغة 48.57% من خلال عدد أسهم 145.7 ألف سهم بسعر 222 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية نحو 32.3 مليون جنيه، لكنه لم يذكر المشتري.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.424% الاثنين من 7.314% الجمعة.

بينما ظل العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 عند 11.524% الاثنين دون تغير مقارنة بالجمعة.

خام برنت

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق مستوى 80 دولار للبرميل لتصل إلى 81.43 دولار للبرميل الاثنين من 79.02 دولار للبرميل الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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