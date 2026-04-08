دعم اتفاق تهدئة الحرب في إيران وإعلان هدنة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، سعر الجنيه المصري مقابل الدولار والذي انخفض لمستويات قياسية بسبب التوترات الجيوسياسية التي امتدت لنحو 6 أسابيع.

وخلال تعاملات الأربعاء، تراجع سعر الدولار لنحو 53.2 جنيه للشراء و53.3 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية، بحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت الأربعاء بعد أن كان أنهى تعاملات الثلاثاء عند نحو 54.7 جنيه للبيع.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، وهروب الأموال الساخنة وتأثر حركة الملاحة في قناة السويس، ما ضغط على العملة المحلية ودفعت الدولار لمستويات قياسية.

وتضمنت الهدنة التي أُعلن عنها في الساعات الأولى الأربعاء بعد مهلة حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب أو في المقابل شن هجمات واسعة ضد البنية التحتية في إيران، إعادة فتح المضيق الذي يعبر منه خمس النفط العالمي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

