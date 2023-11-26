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أصدر الرئيس المصري قرار بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، وهو القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، وفق القرار المنشور يوم الأحد في الجريدة الرسمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرار في أغسطس 2022 بتعيين عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وتم تمديد القرار في أغسطس 2023 ولمدة عام.

وكان المصرفي المصري طارق عامر - محافظ البنك المركزي السابق- استقال من منصبه العام الماضي قبل نحو عام و3 أشهر من نهاية فترة ولايته الثانية، وتم تعيينه مستشار لرئيس الجمهورية.

ووفق القرار الرئاسي الأحد، سيكون مجلس إدارة البنك المركزي بعضوية كل من: رامي أحمد عادل أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وطارق محمد بدوي الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما سيكون مجلس إدارة البنك المركزي بعضوية على محمد فرماوي وهو خبير تكنولوجي، ونجلاء أنور الأهواني وهي خبيرة اقتصادية، وشريف حسين كامل وهو خبير مالي، وحسن محمد حسن وهو خبير اقتصادي، وسميحة السيد فوزي وهي خبيرة اقتصادية، وعصام محمد عبد الهـادي وهو خبير محاسبي ومالي، ومحمـد عثمـان إبراهيم وهو خبير مصرفي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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