تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، للشهر الثالث على التوالي، خلال يونيو مسجلا 14.3% من 14.6% في مايو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس، ومتماشيًا مع تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الشهر الماضي.

ولكن لم يتماشى الرقم مع التوقعات، حيث أظهر استطلاع لـ" رويترز" أجرته هذا الأسبوع وشمل 17 محلل، تسارع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.1% في يونيو.

هذا فيما انخفض معدل التضخم على أساس شهري في يونيو مقارنة بمايو مسجلا - 0.4%.

وقد شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال يونيو انخفاض كبير من مستويات 52 جنيه للدولار ببداية الشهر لمستويات 49 جنيه للدولار بنهايته.

أرقام أخرى من مصر

1- من المتوقع أن يثبت المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع له مساء اليوم.

2- ارتفع صافي احتياطات مصر من النقد الأجنبي بنحو 1.94 مليار دولار في يونيو مقارنة بمايو، ليسجل 55.07 مليار دولار، بحسب البنك المركزي المصري أمس.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com))

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