توقع تقرير جديد حدوث تغيرات سريعة إيجابية بمنطقة الساحل الشمالي في مصر للشقين السكني و الفندقي الفاخر، مدعومة باستثمارات حكومية في البنية التحتية وشراكات مع مطورين دوليين.

خلفية سريعة في فقرة واحدة

تعمل الحكومة المصرية على تحقيق تنمية عمرانية في مصر كلها، لتضاعف المساحات المعمورة من 7% في 2014 لـ 14% في 2026، مع استهدافها الوصول لـ 17% بحلول 2030، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري أبريل الماضي. وزاد زخم الساحل الشمالي تحديدا بعد تدفقات استثمارية خليجية فيه على رأسها استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة في 2024.

التقرير الجديد وتفاصيله

- بحسب تقرير شركة جونز لانغ لاسال "JLL" الأربعاء، حقق سوق العقارات السكنية في الساحل بمصر نمو بنسبة تقارب 390% لمتوسط أسعار المتر المربع عبر كافة المناطق والعقارات خلال الفترة بين عام 2023 والربع الثالث من عام 2025.

- تصدرت أسعار الفلل أعلى معدل نمو بزيادة 519.4% خلال نفس الفترة، وتلتها وحدات التاون هاوس بنسبة 361.3%، ثم الشقق والشاليهات بنسبة 227.2%، وفق التقرير.

- أرجع التقرير النمو الملحوظ في سوق العقارات السكنية في الساحل الشمالي إلى الطلب المتزايد من مشتري المنازل الثانية، ما جذب ثلاث فئات من المشترين هم : العائلات المصرية ذات الدخل المرتفع، المصريون العاملون بالخارج، مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي.

تفاصيل أكثر

(بحسب تقرير "JLL")

تستحوذ حاليًا منطقة سيدي عبد الرحمن - التابعة لمحافظة مرسي مطروح - على نسبة تقارب 43.5% من إجمالي المعروض القائم من الوحدات السكنية الجاهزة.

يتوقع هيمنة مدينة رأس الحكمة على الوحدات المتبقية بحلول 2030 بنسبة 38.2% من إجمالي المعروض القائم من الوحدات السكنية الجاهزة، والذي يقدر بـ 126.6 ألف وحدة سكنية.

يفترض أن تساهم مدينة رأس الحكمة في جذب استثمارات أجنبية تصل إلى 150 مليار دولار.

ستعمل مدينة العلمين الجديدة على دمج مراكز اقتصادية ومؤسسات تعليمية ومناطق سكنية بشكل استراتيجي لتعزيز الإقامة الدائمة.

يتوقع مساهمة قطاع الضيافة بنحو 40.7 مليار دولار من تدفقات رأس المال العقاري في الساحل الشمالي أى ما يمثل حوالي 30% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة بين عامي 2026 و2030.

يبلغ حجم المعروض الفندقي في الساحل الشمالي نحو 4 ألف غرفة، وبالتزامن مع خطط الزيادة ستصل لـ 6700 غرفة حتى عام 2030.

يتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في المواقع الساحلية المتميزة، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالاً مع نضج السوق وتوازن العرض مع الطلب.

(إعداد: صفية منير، تحرير: أمنية عاصم، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا