ارتفعت إيرادات قناة السويس والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو - ديسمبر 2025) أي قبل صدمة الحرب في إيران التي اندلعت فبراير 2026، ما دعم تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنحو 13%، وفق بيانات البنك المركزي المصري الثلاثاء.

وأظهرت بيانات المركزي بشأن أداء ميزان المدفوعات، انخفاض العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة المذكورة إلى 9.5 مليار دولار من 10.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

ومنذ اندلاع الحرب، تواجه مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد ضغوط على موازنتها العامة، مع ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات قياسية، وتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار وسط محاولة لاستيعاب الموجة التضخمية المصاحبة.

تفاصيل أكثر

(وفق البيان)

- ارتفعت إيرادات قناة السويس بـ 22% على أساس سنوي، إلى 2.2 مليار دولار من 1.8 مليار دولار.

- ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 29% إلى 22.1 مليار دولار من 17.1 مليار دولار.

- ارتفعت إيرادات السياحة 17.2% إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.7 مليار دولار.

- ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 31.8 مليار دولار مقابل 27.5 مليار دولار.

- ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.3 مليار دولار مقابل 6 مليار دولار، بدعم التدفقات من صفقة علم الروم التي تمت بالربع الأخير من العام 2025 مع قطر البالغة 3.5 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا