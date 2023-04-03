أعلن البنك التجاري الدولي مصر - أكبر بنك قطاع خاص في مصر - طرح شهادة ادخار بأجل 3 سنوات بسعر فائدة 22%.

ووفقا لبيانات البنك المنشورة على الموقع الرسمي للبنك، فإن الشهادة ذات العائد الثابت وبحد أدنى للشراء بقيمة 3 مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

يأتي هذا بعد إعلان بنكي "الأهلي" و"مصر" - أكبر بنكين حكوميين في البلاد- الأحد، إصدار شهادات ادخار جديدة لمدة 3 سنوات، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع بعد رفع المركزي المصري لسعر الفائدة 2%.

إصدار الشهادات جاء وسط ارتفاع كبير في معدل التضخم في مصر، إذ سجل التضخم السنوي خلال فبراير الماضي إلى 31.9%، فيما سجل التضخم الأساسي (الصادر عن المركزي) 40.3%.

كما يأتي إصدار الشهادات مع بدء آجال استحقاق شهادات الـ 18% التي كان البنكان أصدراها في مارس من العام الماضي لمدة عام لاحتواء التضخم ولامتصاص السيولة من الأسواق مع تحركات الفائدة.

ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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