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أعلن بنكا "الأهلي" و"مصر" -أكبر بنكين حكوميين في البلاد- يوم الأحد إصدار شهادات ادخار جديدة لمدة 3 سنوات، وذلك بعدما قرر البنك المركزي المصري يوم الخميس رفع الفائدة 2%، بحسب بيان مشترك من البنكين.

وستكون الشهادات الجديدة من فئتين: الأولى شهادة الـ 19% بعائد سنوي ثابت لمدة ثلاث سنوات، والثانية شهادة بـ 22% بعائد سنوي متناقص بحيث يصرف في العام الأول 22%، ويتناقص إلى 18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.

تأتي الخطوة في أول يوم عمل للبنوك بعد الإجازة الأسبوعية بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة، الذي أصبحت بعده الفائدة على الإيداع 18.25% وعلى الاقراض 19.25%.

إصدار الشهادتين جاء وسط ارتفاع كبير في معدل التضخم في مصر، إذ سجل التضخم السنوي خلال فبراير الماضي إلى 31.9%، فيما سجل التضخم الأساسي (الصادر عن المركزي) 40.3%.

كما يأتي إصدار الشهادتين مع بدء آجال استحقاق شهادات الـ 18% التي كان البنكان أصدراها في مارس من العام الماضي لمدة عام لاحتواء التضخم ولامتصاص السيولة من الأسواق مع تحركات الفائدة.

ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.



(إعداد: دعاء عبد المنعم، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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