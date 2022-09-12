

انخفض عجز الميزان التجاري لمصر، خلال شهر يونيو الماضي على الرغم من تراجع الصادرات، على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، أن عجز الميزان التجاري لمصر تراجع بنسبة 12.4% خلال يونيو الماضي مسجلا 3.2 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الصادرات بنسبة 3.3% إلى 3.75 مليار دولار في يونيو بسبب انخفاض صادرات عدة قطاعات وعلى رأسها الأسمدة ب 20.9%.

أما قيمة الواردات فتراجعت 7.7% إلى 6.96 مليار دولار رغم ارتفاع واردات القمح 238.4% ومنتجات البترول 165.8% والذرة 50.1%، وفقا للبيان.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، كما تعتمد على الاستيراد بشكل كبير لتوفير احتياجاتها من منتجات البترول، فيما شهد كلاهما زيادة كبيرة في الأسعار هذا العام بسبب الحرب الروسية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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