قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، يوم الأربعاء، إن بلاده تتفاوض مع البنك الدولي لوضع برنامج يؤمن لها تغطية واردات القمح وبعض المواد الغذائية الأساسية لمدة تتراوح بين 6 و 8 أشهر.

وأضاف أن الاتفاق مع البنك الدولي وصل إلى مراحله النهائية، وفق ما ذكرته وكالة الإعلام الوطنية الرسمية.

وسمحت الحكومة اللبنانية، للقطاع الخاص، باستيراد المزيد من القمح، بعدما تأخر البنك المركزي اللبناني في فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد القمح الحكومي المدعوم ما تسبب في تأخر البواخر، بحسب سلام الذي طالب مصرف لبنان بفتح الاعتمادات.

ونفى سلام، تأجيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي إلى ما بعد الانتخابات، وقال: "لا شيء من هذا القبيل".

وذكر سلام في تصريحات لـ CNN يوم الأربعاء، أن لبنان يستورد 80% من احتياجاته من القمح من روسيا وأوكرانيا، وهو يسعى لإيجاد بديل لهما، فيما يعاني البلد من تدهور الاقتصاد كما فقد احتياطياته من القمح في أعقاب انفجار ميناء بيروت الذي حدث عام 2020.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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