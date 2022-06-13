قررت قناة السويس مد العمل بالتخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز البترولي المسال (المحملة والفارغة) بداية من يوليو المقبل وحتى نهاية العام الجاري، وفقا لبيان عبر موقعها الرسمي.

قالت هيئة قناة السويس، إنها ستمنح ناقلات الغاز البترولي المسال نسب تخفيض تتراوح بين 20 و75%.

وخلال مايو الماضي، استفادت القناة من العقوبات المفروضة على موسكو، والتي أدت إلى انخفاض إمدادات النفط الروسي إلى أوروبا الذي لا يمر عبر القناة، وزيادة توريد النفط من الخليج إلى أوروبا الذي يمر عبرها.

للمزيد: دخل قياسي لقناة السويس في مايو بعد العقوبات الروسية

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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