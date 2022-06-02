ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23% على أساس سنوي لتسجل 657 مليون دولار، وهو أعلى دخل شهري بالدولار في تاريخها.

وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة، في تصريحات تليفزيونية يوم الأربعاء، أن ارتفاع الدخل جاء بفضل زيادات أسعار المرور في القناة، وارتفاع عدد المارة.

وأضاف أن قناة السويس استفادت من العقوبات المفروضة على موسكو، والتي أدت إلى انخفاض إمدادات النفط الروسي إلى أوروبا الذي لا يمر عبر القناة، وزيادة توريد النفط من الخليج إلى أوروبا الذي يمر عبرها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل ahmed.feteha@lseg.com)

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