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خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، وفقا لبيان يوم الثلاثاء، فيما أبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند ‭‭B+‬‬.

وعلى الرغم من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 3 مليار دولار من المنتظر ان يقره مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر ضمن حزمة تمويلات تبلغ 9 مليار دولار، قالت فيتش إن مراجعة النظرة المستقبلية إلى سلبية تعكس تدهور وضع السيولة الخارجية في مصر.

وقالت أيضا أنه يعكس انخفاض احتمالات الوصول إلى سوق السندات، مما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفع فيه عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون.

وأشارت فيتش إلى انخفاض احتياطيات البنك المركزي المصري إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر 2022 من 35 مليار دولار في مارس و40 مليار دولار في فبراير، على الرغم من أنها استقرت في الأشهر الأخيرة.

وتوقعت تراجع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر ل3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية والتي ستنتهي في يونيو 2023 ، من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية.

ولكنها وصفت عجز حساب المعاملات الجارية للعام المالي الحالي البالغ نحو 13 مليار دولار بأنه لا يزال "كبير".

وتوقعت فيتش أن يزيد عجز الموازنة ل 6.3% من الناتج في العام المالي الحالي من 6.2 % في العام المالي الماضي وأن يصل ل7.3 % في العام المالي القادم.

وقدرت فيتش حجم مستحقات الديون الخارجية لمصر - بدون الودائع الخليجية - بنحو 15 مليار دولار خلال العام المالي الحالي والقادم - 6 مليار دولار في العام المالي الحالي و9 مليار دولار في العام المالي القادم.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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