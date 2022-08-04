سجل فائض ميزانية السعودية 77.91 مليار ريال سعودي (20.8 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي، بدعم من ارتفاع الإيرادات إلى 370.4 مليار ريال (98.8 مليار دولار) تمثل الإيرادات النفطية منها 67.6%، بحسب بيانات وزارة المالية السعودية الصادرة يوم الخميس.

وبذلك ارتفع فائض موازنة السعودية في النصف الأول من عام 2022 إلى 135.4 مليار ريال (36 مليار دولار) مقابل عجز بقيمة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2021.

وخلال النصف الأول من العام بلغت الإيرادات النفطية 434.1 مليار ريال (115.8 مليار دولار) بنمو 75% عن الفترة المقارنة.

وارتفعت مصروفات المملكة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10% على أساس سنوي لتسجل 512.9 مليار ريال (136.8 مليار دولار).

ودفعت الحرب الروسية على أوكرانيا أسعار النفط لمستويات قياسية، في ظل العقوبات على روسيا أحد أكبر منتجي النفط في العالم.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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