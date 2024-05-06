تباطأ معدل التضخم السنوي في تونس خلال شهر أبريل الماضي، إلى 7.2% من 7.5% في مارس، بحسب ما أظهرته بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي يوم الاثنين.

ووفق البيان "يعود هذا التراجع لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أبريل ومارس 2024 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة".

وتواجه تونس المثقلة بالديون أزمة اقتصادية وارتفاع التضخم، ولم تتمكن من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بسبب رفض الحكومة إجراءات تقشفية، لكنها حصلت على تمويلات من مصادر أخرى كالبنك الدولي، إضافة للاقتراض الداخلي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال أبريل على أساس سنوي بنسبة 9.2%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 7.9 %، وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بـ 10.4%.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.9 % في أبريل من 0.7% خلال شهر مارس الماضي.

وتتوقع تونس أن يبلغ معدل التضخم السنوي حوالي 7% لكامل عام 2024 مقابل 9.3% في 2023، وفق بيان للبنك المركزي مارس الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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