قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند 8%، حسب بيان للبنك نشر يوم الجمعة على موقعه الإلكتروني.

يأتي هذا فيما قرر الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة بدون تغيير ليوافق التوقعات وتبعه بعض البنوك الخليجية.

وقال المركزي التونسي، في البيان عقب اجتماع مجلس إدارته، إن التضخم استمر في التباطؤ التدريجي في شهر فبراير 2024 متوقعا تواصل تباطؤه خلال العام الحالي.

وأضاف البنك أن "المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة بالخصوص لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الشح المائي واحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية".

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع لمعدلات التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتراجع الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف وندرة الأمطار، وتسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى 6.6% في 2024 من 7.7% في 2023.

وتأخر اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر بسبب ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشف طلبها الصندوق.

وينتظر أن يبلغ معدل التضخم السنوي حوالي 7% لكامل عام 2024 مقابل 9.3% في العام السابق، وفق البيان.

وخلال فبراير الماضي، تباطأ معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5% من 7.8% في الشهر الذي سبقه.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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