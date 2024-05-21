تباطأ معدل التضخم السنوي في المغرب خلال أبريل الماضي إلى 0.2 % من 0.9% في مارس، وفقا لبيانات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، المسؤولة عن إصدار الإحصاءات، يوم الثلاثاء.

ويعاني المغرب - الذي تعرض مؤخرا لزلزال هو الأقوى منذ نحو قرن خلف آلاف القتلى والجرحى - من ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية.

وكان بنك المغرب المركزي قد قرر في مارس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3% في ظل توقعات بشبه استقرار التضخم على المدى المتوسط.

وتوقع المركزي المغربي أن يتراجع متوسط معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 2.2% من 6.1% العام الماضي.

وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المغرب في عام 2024 إلى 2.4% من 3.1% في تقديراته في يناير، وقال إن القطاع الزراعي سيشهد تباطؤ حاد إذ سينكمش بنحو 3% في 2024، حيث تؤثر ظروف الجفاف والحرارة غير العادية على المحاصيل الرئيسية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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