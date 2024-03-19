قرر بنك المغرب المركزي، يوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3% في ظل توقعات بشبه استقرار التضخم على المدى المتوسط.

وقال البنك، في بيان، إن سعر الفائدة الحالي "لا يزال ملائم لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".

وتوقع المركزي المغربي أن يتراجع متوسط معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 2.2% من 6.1% العام الماضي.

وكان المركزي المغربي ثبت سعر الفائدة في ديسمبر الماضي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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