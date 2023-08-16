أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، في بيان يوم الثلاثاء، عن أسعار جديدة للوقود والمنتجات البترولية، تُمثل -وفق وسائل إعلام محلية ودولية- زيادة عن الأسعار المعمول بها سابقا وخفض للدعم الحكومي.

ووفق الأسعار المعلنة، فقد أصبح سعر بيع لتر المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية (نحو 0.15 دولار)، وسعر بيع البنزين الأوكتان 90 المدعوم 8000 ليرة للتر، وسعر بيع البنزين الممتاز الأوكتان 95 هو 13500 ليرة للتر.

كما أعلنت الحكومة السورية في الوقت نفسه زيادة 100% في الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في الدولة، وفق بيان من الرئاسة السورية.

زيادة أسعار الوقود ورواتب القطاع العام أتت في ظل ارتفاع لتكلفة المعيشة في سوريا مع استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية -التي خسرت 99% من قيمتها- وهو ما أدى إلى تفشي التضخم وتآكل الأجور الحقيقية.

يأتي هذا فيما تسعى سوريا، وفق وكالة رويترز، إلى خفض الدعم تدريجيا لدعم ماليتها العامة واقتصادها، الذي تكبد خسائر من جراء الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 10 أعوام ومن تداعيات زلزالين مدمرين وقعا في فبراير الماضي.

ويتوقع البنك الدولي انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بنسبة 5.5% في عام 2023 في أعقاب الزلزالين وفي ظل محدودية الموارد العامة، وضعف الاستثمارات الخاصة، وغيرها من العوامل، وفق تقييم للبنك في مارس الماضي.

وانكمش إجمالي الناتج المحلي في سوريا بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2020، ودفع الانخفاض الكبير في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي البنك الدولي إلى إعادة تصنيف سوريا كبلد منخفض الدخل منذ عام 2018، بحسب البنك الدولي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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