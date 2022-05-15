أعلنت شركة "سابك" بدء مرحلة التشغيل التجريبي للمجمع الصناعي لإنتاج البولي كربونات الذي دشنته مشاركة مع الشركة الصينية للبترول والكيماويات، ساينوبيك في مقاطعة تيانجين بالصين.

وقالت سابك إن الأثر المالي سينعكس على نتائج الشركة بعد التشغيل التجاري واكتمال المشروع.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 260 ألف طن في السنة من البولي كربونات وهي منتجات بلاستيكية ضرورية لإنتاج مكونات قطع السيارات بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

ووضعت سابك حجر الأساس للمشروع في أبريل 2012 بتكلفة تعادل 1.7 مليار دولار، تمولها من موارد الشركة الذاتية و من خلال جهات تمويل.

وارتفعت صافي أرباح سابك الربع الأول من العام الحالي 30.2% إلى 6.5 مليار ريال سعودي.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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