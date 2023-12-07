رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الخميس، التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من Ba2 إلى Ba1 مع نظرة مستقبلية مستقرة من إيجابية، بحسب تقرير نشرته الوكالة على موقعها الإلكتروني.

وسبق أن رفعت الوكالة التصنيف لعُمان في مايو الماضي.

وكانت عُمان من الدول المصدرة للنفط والغاز التي استفادت خلال العام الماضي من ارتفاع أسعار الطاقة عالميا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تبعه من عقوبات فرضها الغرب على صادرات الطاقة الروسية.

وقالت الوكالة، إن رفع التصنيف لسلطنة عُمان يعكس التحسن الإضافي في مؤشر عبء الديون ومقاييس قدرة السلطنة على تحمل الديون خلال عام 2023، مشيرة إلى تعظيم مكاسب أسعار النفط وضبط الإنفاق المالية وإعطاء الأولوية لسداد الديون يزيد من قدرة الدولة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية المتوقعة.

أما تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، أرجعته موديز إلى المخاطر في ظل اعتماد اقتصاد عُمان بشكل كبير على قطاع النفط والغاز ما يعرضها لتدهور كبير ومطول في حساباتها المالية والخارجية في حالة انخفاض الطلب العالمي على النفط وأسعاره.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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