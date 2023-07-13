أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف الإمارات لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند AA - مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقا لبيان الخميس.

وقالت الوكالة، إن التصنيف - الذي ينطبق على الحكومة الاتحادية للإمارات - يعكس مستوى الدين العام للدولة ووضع صافي الأصول الخارجية القوي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

"ويستفيد هذا من صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي، والتي تعد من بين أعلى الدول السيادية المصنفة لدى فيتش"، حسب بيان الوكالة.

وكانت فيتش، أكدت قبل يومين، تصنيف إمارة أبوظبي لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت الوكالة، أن تستمر الإمارات في تحقيق فوائض مالية خلال العام الجاري، لكن بأقل من العام الماضي، مع وجود فائض في مالية إمارة أبوظبي وتوازن ميزانية دبي.

واقتصاد أبوظبي ودبي، مكونان أساسيان في اقتصاد الإمارات - التي تضم 7 إمارات - التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، فيما تسعى لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي من خلال تنمية قطاع السياحة والسفر والأنشطة المرتبطة به كالتسوق.

وتتوقع فيتش أن تنخفض فوائض الإمارات المالية من 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي إلى 4.6% من الناتج المحلي في 2023، قبل أن ينخفض مجددا إلى 3.7% العام المقبل و3.4% في 2025.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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